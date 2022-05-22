今（22日）上午，「奧迪小滿廣告抄襲」衝上微博熱搜榜第一。緊隨其後的熱搜第二，是與該事件相關的一名抖音博主「北大滿哥」。事情源自昨（21日）天，港星劉德華抖音發布了一則和奧迪的合作影片，該片文案被爆抄襲，自稱該文案的原作者「北大滿哥」也發聲了。

21日晚，擁有300多萬粉絲的抖音博主「北大滿哥」發影片稱：奧迪當日發布的一條廣告，涉嫌抄襲他在2021年5月21日一條影片的文案。滿哥表示，在奧迪發布《人生小滿》短影片後，很多網友跑到留言區指責滿哥盜用抄襲。

不滿被冤的滿哥無奈之下，透過逐句對比展示出，奧迪本次的節氣行銷文案與其抖音文案幾乎一模一樣。不同的是，滿哥的原創詩句和文案分別發佈於2018年、2020年和2021年。

截至22日上午9時，劉德華的小滿x奧迪廣告點贊超500萬。22日上午10時許，奧迪發佈聲明回應稱：注意到21日發佈的一則短視頻存在文案侵權的相關討論，就該事件中因監管不力、審核不嚴給劉德華先生、北大滿哥及相關方造成的困擾，表示誠摯的歉意。

目前，劉德華抖音帳號上這條廣告已經刪除。