外傳桃園市議長邱奕勝將宣布參選桃園市長，眾藍營議員皆覺得不可能。桃園市議長邱奕勝臉書粉絲專頁稍早發出貼文，指22日起連3天將有中壢選區市議員民調，請大家支持，用意似乎是打破參選桃園市長傳聞。

國民黨主席朱立倫提名前行政院長張善政參選，事先未與地方溝通，外界認為不尊重積極在地方輔選邱奕勝。有傳言說，邱奕勝將參選桃園市長，多名藍營市議員皆表示不可能。1名市議員說，議長不是不可能退黨，只是參選市長這種說法太誇張。

記者無法取得邱奕勝回應，不過邱在臉書寫到，「22、23、24日」中壢選區的議員民調請大家支持晚輩「奕勝」拜託、謝謝，感恩大家。所附照片中，除邱本人照片，一旁也寫上「電話民調，懇請唯一支持桃園市議員參選人（中壢區）邱奕勝。」

對於指邱參選，藍營市議員舒翠玲表示，請有心人士不要故意見縫插針、製造動亂。「這樣汙蔑議長，這樣實在很不OK。」另名藍營黃敬平也直說，「沒聽說，沒消息，不可能」，認為不可能造成藍營分裂，讓綠營得利。