「廖老大」不滿他開店3周，台中市衛生局兩度上門稽查，衛生局表示，店家只要合乎規定都不必過於擔心。（摘自廖老大臉書／盧金足台中傳真）

人稱「廖老人」的廖志賢，以「打龜號」受矚目，近來因新開飲料店被稽查，21日直播飆罵台中市衛生局「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」繼向市府租借場地後，二度開槓台中市府，目前全員不分畫夜忙於防疫的衛生局回應「廖老大」，店家只要合乎規定都不必過於擔心，將電話線留給服務確診大眾。

大陸抖音博主「HG杰爺」日前開嗆「台灣沒有快車」，人稱「賽車教父」的廖志賢（廖老大）站出來要為台灣車界討公道，三月時即因向不滿向市府提出申請1公里長度道路問題，以臉書直播槓上台中市府。

昨天再度於臉書直播開罵，不滿他的「阿娘喂 廖老大茶坊」開店3周，台中市衛生局人員兩度上門稽查，稱附近飲料店有4、50家，有這 樣被查嗎，抨擊難道是選擇性辦案？號召網軍灌爆衛生局電話。

市府表示，衛生局接獲檢舉出勤稽查，是業管單位的職責

，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家，被檢舉店家有抱怨反應，但是店家只要合乎規定都不必過於擔心。

衛生局強調，該案經查訪有民眾檢舉業者的飲料店，質疑是否食品登錄及店內所使用的茶葉，與加工品是否有工廠登記證的加工廠等食安事項，台中市市府接獲檢舉案後，依市府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點及《食安法》等相關規定進行食安稽查，並沒有連續稽查情事。

衛生局表示，該案稽查後，共有未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽等缺失項目，限期改善日期為5月31日，衛生局食安處會依照既有流程，再度擇期做複查。

市府也指出，防疫量能趨於飽和，調整平日業務比例，集中在防疫量能，特別請社會影響力和聲量的業主，能體察基層防疫量能飽和還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，將電話線留給服務確診大眾，切莫發動占線阻礙防疫量能。

對廖老大飆罵暗示衛生局查緝有收受紅包，市府表示，如果為無證據的無端指控，打擊基層同仁防疫士氣，衛生局基層同仁此時全心面對的任務，不是無端被指控的收紅包，而是每日加班服務的送防疫包，「謝謝市民朋友共同配合防疫的包容和體諒」，防疫當前，不要再生「疫」外。

「廖老大」為了自家開的飲料店被衛生局稽查，直播時點名台中市衛生局長曾梓展是不是選擇性辦案？對遭不實指控，曾梓展今日中午強調「保留法律追訴權」，表示衛生局依規食安稽查1次，並沒有2周稽查2次連續稽查。

曾梓展也提醒「業者」，該家飲料店被稽查後發現3項違規事項，限期改善日期到5月31日，屆時台中市衛生局食安處會前往複查，若複查未通過，將依《食安法》規定裁處6萬元至兩億元以下罰鍰。