彰化客運業務部經理陳錫寬表示，減班公路客運部分路線是不得不的決定，會因應疫情滾動式調整。(彰客提供／吳建輝彰化傳真)

陳錫寬說，調整班次會依據疫情滾動式調整，不僅乘客會擔心害怕，公司也擔心司機染疫。(彰客提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情持續升溫，民眾擔心害怕搭乘大眾運輸系統，加上國高中學生陸續停課，直接衝擊到客運業者，以彰化客運來講，從5月21日開始，就陸續停駛調整了12條路線，今又宣布9條路線，彰化客運業務部經理陳錫寬表示，減班公路客運部分路線是不得不的決定，會因應疫情滾動式調整。

彰化客運從21日就停駛部分路線，23日因縣府公告高中以下將採線上教學，再度針對公路客運9條路線進行減班，包括「6883」台中─溪頭（經高台中站）「台灣好行路線」、「6900」彰化─鹿港（經馬鳴山）、「6906」彰化─水尾（經和美）、「6907」彰化─水尾（經中寮）、「6909」鹿港─草屯（經彰化）、「6917」彰化─南投（經南崗）、「6918」彰化─南投（林子頭）、「6933」鹿港─彰化─台中、「6934」水尾─彰化─鹿港。

彰化客運業務部經理陳錫寬表示，停駛的路線或減班班次都是因乘客量嚴重減少，或是以其他的替代路線可以使用，才會進行停駛或減班的措施，至於市區客運，像深受長輩喜愛彰化往溪頭的「9路」公車，22上午4個班次總共才61人搭乘，可見受衝擊的嚴重性。

陳錫寬說，調整班次會依據疫情滾動式調整，不僅乘客會擔心害怕，公司也擔心司機染疫，除了調度問題，同仁的健康也要擺第一，彰客市區客運以學生為最大客源，衝擊更加明顯，相關程序與決定，也都與主管的彰化縣政府進行討論核備後才宣布，也請民眾見諒。