身體不適不先就醫嗎？婦產科界的網紅醫師蘇怡寧，就經常收到孕媽咪粉絲私訊提問，最近被問「孕吐吐出血來是正常的嗎？」，讓他直言就自己身為一個負醫療責任的醫師來說，這其實是一個不太容易回答的問題，而這個問題竟意外釣出女星小蠻(王承嫣)留言，分享自己懷孕時的慘況。

經常在社群為孕婦們解惑的名醫蘇怡寧，最近收到來信，被問「孕吐吐出血來是正常的嗎？」，他只能回答這可能正常也可能不正常，於是又被追問「不正常的話會影響到寶寶嗎？」，蘇怡寧只能說「妳出事了寶寶當然也別想活」，這位孕婦想知道判別的方法，但這其實還是得去看醫生。

蘇怡寧坦言，回答這樣的問題並非易事，「對於我們這種必須要負醫療責任的醫師來說，回答起來是有多麼的困難與害怕嗎？」，且沒看過患者本人，實在不該說這樣沒關係，「你期望我跟你說沒關係啦大家都這樣拍拍加油，這我當然也會啊超簡單的，只是，我不可以這樣做」。

蘇怡寧表示，在大部分的情況下，孕吐太厲害會因用力過度，而讓鼻腔、喉嚨甚至食道黏膜受損出血，這的確常見，也沒什麼大問題，「但如果哪天很不幸你是因為譬如說是胃或十二指腸潰瘍、食道靜脈瘤或甚至很不幸是癌症造成的出血，我跟你說沒關係，那我不是糗大？」，會不會反遭病患指責怎麼蘇醫師沒提醒該去做檢查，還表示如果用「感冒併發症」當關鍵字搜尋，「看你會查到什麼，連感冒這樣都可以有嚴重併發症了，所以你要問我說吐血這樣是正常的嗎？你說說，我容易嗎？」。

而蘇怡寧醫師這篇po文，也釣出女星小蠻留言，分享自身經驗「孕吐4個月吐到吐血n次，每次都被扛去禾馨打針的路過」，被蘇怡寧認證確實「慘」，小蠻先前曾經分享，懷孕時剛開始孕吐那兩個月猶如生了場大病，「去了五六次急診，整個晚上持續吐了六七個小時，每次都是吐出一整袋鮮血，當時連用手撐著身體的力氣都沒有，是老公扛著我去急診」，每吐一次，她就得用力掐自己大腿一回，吐到食道跟胃嚴重灼傷，真的很疼痛，讓人感受到母親生孩子的偉大。