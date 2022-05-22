防疫險爭議如雪球般愈滾愈大，對於金管會近日拍板輕症居家照護期間，若未用藥，保險公司可不給付住院日額理賠，衛福部明赴立院財委會先曝光的「防疫保單相關爭議及處理情形」報告明白指出，金管會的「單一醫療行為」作為判定依據，應與衛福部事前協商。

對於兩部會意見不一，產險公會表示，究竟業者應如何配合辦理，還須明天看財委會開會後會的結論來處理，不過，不可諱言的是，現在產險業者理賠壓力已非常大。

金管會近日拍板輕症居家照護視同住院的理賠擴大解釋原則，金管會表示，此原則前提為有進行醫療行為；亦即輕症、無症狀確診者居家照護期間，若未用藥，保險公司可不給付住院日額理賠。防疫險若有確診定額補償項目，保險公司仍會依契約條 款約定理賠。

但衛福部報告指出，有關金管會所提醫療行為，按《醫師法》第 28 條所稱「醫療業務」行為，是指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果以治療為目的，所為處方、用藥、施術或處置等行為全部或一部的總稱。輕症居家照護期間，保戶是否有接受醫療行為，應依上開原則認定。

衛福部指出，金管會以單一醫療行為作為判定依據，並應與衛福部事前協商。