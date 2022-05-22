美國總統拜登結束訪韓行程，今（22）日轉往日本，24日將出席「四方安全對話」（Quad）實體峰會。日媒引述外務省消息稱，預計Quad聯合聲明將寫入加強向國際供應新冠疫苗等內容，以與中國大陸抗衡。

共同社引述日本外務省消息人士指出，美日印澳組成的Quad將在24日於東京召開的領導人峰會上，就加強向國際社會供應新冠疫苗達成共識，並預計會寫入聯合聲明。報導稱，此舉旨在對抗通過向發展中國家提供疫苗來擴大影響力的中國。

報導表示，醫療衛生是Quad的主要合作領域之一。拜登政府重視Quad框架，緊盯被其視為「唯一競爭對手」的中國；為了消除地區間仍然存在的疫苗供應差距，Quad將展示發揮領導作用的姿態。

據外務省消息人士透露，領導人峰會上將探討在發展中國家完善疫苗配送供應網，確認提供保冷設備等，推進強化接種體制的「最後一英里支援」。正在協調在聯合聲明中寫入在醫療從業者訓練和對接種心存猶豫者啟蒙等方面，採取進一步的支援。

Quad去年3月線上舉行了首次領導人峰會，與會者同意為了擴大疫苗生產和供應，設立由專家組成的工作小組，並多次展開了磋商。今年4月，Quad首次向柬埔寨提供32.5萬劑疫苗等。