林女不斷謊稱自己身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名林姓女子日前駕車高雄三民區與其他車輛發生擦撞車禍，警方獲報處理，就在查證身分時，林女卻謊稱是香港人沒帶證件，但還是被警方瞄到她皮夾有駕照，雖然她辯稱是證件是朋友的，不過一查果然發現她是毒品通緝犯，被警方上銬時，林女還一度哭倒男友懷中，最後被警方帶上車解送歸案。

三民第一分局三民派出所員警19日17時許，獲報三民區中庸街發生交通事故，發現當事人27歲的林姓女駕駛面對員警詢問，眼神飄移不敢直視員警，要求查證件時她還說：「我沒帶！我香港來的」，但名字生日卻查不到資料，看得出林女不斷閃躲盤查身分，讓人懷疑事有蹊蹺。

接著眼尖員警忽然發現她皮夾內有駕照，質問：「你就是那個人，對不對！」，林女還辯稱該駕照不是她的，是之前通緝犯朋友被進去關時請她保管的，但只見她開始越來越心虛，警方也查出她就是今年4月份因毒品被通緝。

而她的男友得知訊息趕到現場，林女還淚眼汪汪地哭倒在男友身上，全案訊後依法將人逮捕，並解送高雄地檢署歸案。

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