港星呂頌賢擁有一張俊俏外表和迷人酒窩，讓他一出道就迅速走紅，身為花美男的呂頌賢，1996年在電視劇《笑傲江湖》飾演「令狐沖」知名度大開，還讓呂頌賢擁有「最帥令狐沖」的美名，他的版本至今仍是經典，不過在呂頌賢近日曝光的近照中，他的不科學顏值更是讓人看傻。

呂頌賢1996年以電視劇《笑傲江湖》的「令狐沖」一角，知名度大開，呂頌賢演出爽朗又自然，他的版本至今仍是經典，該戲不只讓呂頌賢紅遍亞洲，他還因此擁有「最帥令狐沖」的美名，呂頌賢前幾年則把演藝重心轉往大陸，不過他去年底結束工作後，就和妻子麥景婷一起回香港，同時，吃素的呂頌賢也積極推廣素食文化、開素食餐廳。

56歲呂頌賢保有運動習慣，加上吃素的他，經常推廣吃素的好處，也讓呂頌賢總以絕佳狀態和不科學顏值，引發外界討論，呂頌賢昨（21日）就曬出現身展覽照，為模特兒男星古天祥站台，只見呂頌賢濃眉大眼、五官精緻，保養有術的他肌膚白皙，臉上沒有太多歲月痕跡，呂頌賢舉手投足依舊帥氣、有魅力，不科學顏值超逆天，完全看不出已是56歲的熟男。

呂頌賢（白色襯衫者）顏值俊俏、保養有術，完全看不出已56歲。（圖／取材自呂頌賢微博）

呂頌賢顏值超逆天。（圖／取材自呂頌賢微博）

其實，呂頌賢不只是凍齡花美男一枚，他還是著名的好丈夫代表，呂頌賢和妻子麥景婷因拍《碧血青天珍珠旗》擦出愛火，兩人愛情長跑14年，最後在2008年低調結婚，呂頌賢和麥景婷婚後有共識不生育，小倆口甜蜜享受兩人世界，幸福模樣更是羨煞眾人。