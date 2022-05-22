國內疫情嚴峻，全台確診人數累積120萬例，尤其是小孩及老人成了這波疫情的高風險族群，一名網友表示，小阿姨的公公86歲，打滿3劑疫苗，昨晚8點快篩陽性後全身一直抖，嚇得馬上叫救護車送急診，9點多到醫院已救不回了。

「這波疫情為什麼都不給老人家一點機會！」一名網友昨（21日）晚在臉書「爆怨公社」表示，小阿姨的公公86歲，打了3劑疫苗，昨天晚上8點多快篩陽性，接著全身一直抖不停，馬上打電話叫救護車送醫，但9點多到醫院就沒救了，最後檢測PCR陽性確診，Ct值只有10，病毒量超高，死亡證明也確認新冠肺炎為死亡主因，嘆道「家裡有老人家真的要特別小心，誰在跟你像感冒一樣」。

小阿姨的公公快篩陽性，家人都勸她快送急診。(翻攝自 爆怨公社)

原PO小阿姨表示，公公昨晚9點多到醫院已經走了。(翻攝自 爆怨公社)

原PO也提醒，快篩不是只有兩條紅線才是確診，有的快篩試劑是T線（測試線）是深綠色的，像是福爾威創的快篩試劑，所以出現兩條線一樣是代表確診了，不要懷疑真實性，「我沒必要拿老人家的生命做文章」。

對此，網友紛紛留言：「節哀，我家人撐了10多天20日也走了，也是老人，最難過的是遺體當天立刻火化，家屬碰都不能碰，心都碎了」、「天啊好嚴重！一堆人洗感冒，但老人跟小孩真的很不好說啊」、「就一直騙說小感冒嘛，遇到就知道被騙了」、「嚇到了！來得好突然，節哀」。