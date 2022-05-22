對於近期「快篩陽性視同確診」中央、地方不同調，新北市長侯友宜頻頻對指揮中心喊話要放寬標準，但一直未獲回應，但昨（21）日，指揮中心卻擴大到離島地區，甚至陳時中還鬆口說「未來很快會全面開放」，對此，侯家軍、國民黨新北市議員候選人戴湘儀今天也在臉書批評中央，她直指「早點做，人民會少走很多冤枉路。」並以自己從確診的經驗表示，親身經歷才知確診者的苦。

戴湘儀指出，「快篩陽性視同確診」，侯市長從五月初就提出，希望中央可以聽到地方的聲音，快篩陽取代PCR陽性，可以把醫療量能省下來，去保護中重症的確診患者，讓醫護人員回歸急診CPR的人力，更可以省掉民眾排隊等候的時間和精力，因為這根本是沒必要的麻煩事！

她說在大醫院外，看到大排長龍的景象，有老人家獨自穿著雨衣、帶著大包小包到醫院，不敢喝水，只怕沒有地方上廁所；還有媽媽帶著小孩，忍受烈日曝曬，幾個小時沒吃東西；更有許多快篩陽性患者，忍受病痛等待，不僅是體力考驗，也是精神折磨，這些都讓人感到難過。

戴湘儀更用親身經驗說明，她說去醫院那天只有18度，天空還飄著雨，她腳步蹣跚、頭暈目眩，全靠著意志力慢慢走，但到了醫院才發現假日沒開PCR門診，用手機搜尋還能去哪，太遠的又因為當時體力狀況走不到，沒有交通工具、又不能搭乘大眾交通，這樣的情況真的讓人很無力，只好慢慢走回家中休息。

戴湘儀批評中央慢半拍，根本是在折磨確診患者，既然能做，為何不早點做？為何麼要讓人民新苦排隊？指揮中心在13日還用所謂的偽陽性問題搪塞侯市長，不同意「快篩陽性視同確診」對象擴及所有人，但在昨天卻擴大到離島地區，甚至陳時中還鬆口說「未來很快會全面開放」。

最後她說，請指揮中心不要因為是侯友宜市長提出來的，就有藉口駁回，到頭來受苦的還不是人民？希望中央政府多替人民想一點，不要只為了反對而反對，到最後還不是得做！