國民黨確定提名前行政院長張善政參選桃園市長引發風波，甚至傳出議長邱奕勝可能參選桃園市長，市議員黃敬平說，最近朱立倫打給桃園每一位國民黨議員希望化解反彈做一些溝通，但這都於事無補，希望他趕快與傅崐萁等黨內大老帶著張善政向邱奕勝、呂玉玲夫妻及羅智強等人懇談好好善後，否則拖更久只會讓僵局更難看，地方上的心結更打不開。

黃敬平說，地方上對於朱立倫採取突襲性提名很有意見，認為是朱剛愎自用，所以就算他打給每一位議員希望化解反彈，想要做一些溝通，這也是於事無補，因為他聽到的都是議員們在電話中嗆朱，另外也有很多人認為為何國民黨不能辦初選？一盤好棋被下壞，現在地方支持者有很多反彈情緒，擔心之後的選舉將演變成討厭朱立倫的情緒蔓延而不願意投張善政。

而徵召張善政引發反彈，國民黨祕書長黃健庭、張善政本人也在臉書上致歉，國民黨台北市議員游淑慧說，希望國民黨對於黨內同志，除了政治與輸贏外，能多點溫暖與人情。黃敬平對此嗤之以鼻，認為如果黨中央有想到這一點的話，地方上就不會感到被背叛和被羞辱，而且黨中央沒有按照程序走，也讓人聯想到2016年的「換柱事件」，這場大火恐怕不容易撲滅，所以還是需要朱立倫主席放下身段，解鈴還須繫鈴人，建議他趕快到桃園來與相關人士好好說清楚。

對於邱奕勝是否參選桃園市長用來逼退張善政？黃敬平也說這傳聞不可能，根據他對邱奕勝及其家人給的訊息，如果邱要親自出馬，去年底今年初傳出要參選桃園市長時就會選到底了，也就不會發生這些風風雨雨，目前他不會出來參選桃市長，選議長才是他的布局考量，而目前呂玉玲揚言不排除參選到底，相信邱還是會站在支持的角色從旁協助，而黨中央若要解決這些問題，如果要避免邱退出國民黨，唯有朱立倫一定要放下主席身段，希望他在這兩天內一定要找到邱議長好好談一談。