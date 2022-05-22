民進黨立委邱志偉今（22日）透過臉書表示，昨天早上起床喉嚨有點不舒服，快篩呈現陰性，今再度快篩結果出現2條線、呈陽性反應，將等待PCR篩檢結果。但他宣布從今天起開始進行7天居家隔離，立法院的會議及質詢會用視訊來進行。

邱志偉表示，昨天早上起床喉嚨有點不舒服，立刻就快篩，結果是陰性，中午不放心又再快篩一次，結果也是陰性，但由於喉嚨痛是明顯的徵兆，所以昨天即停止下午、晚上的行程，開始進行居家隔離。昨晚喉嚨依然卡卡，今天早上起床立即作快篩，結果就出現兩條線，意思就是快篩陽性。

邱志偉說，接下來就要等PCR的結果，確診的可能性相當大。從今天起開始進行7天居家隔離，未來7天的地方行程只能由祕書代替我參加，國會辦公室，岡山服務處會進行全面清消，並且照常上班，服務不中斷，工作不打折，立法院的會議及質詢會用視訊來進行。

邱志偉表示，現在身體沒有不舒服，精神還不錯，只是喉嚨卡卡聲音有點沙啞，這幾天有接觸的同仁或朋友，如果有造成大家的困擾或不便，還請多見諒包涵，利用7天隔離期，希望能好好看書，好好鍛鍊體能。