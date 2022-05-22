美國總統拜登20日展開亞洲行，預定今（22日）訪日時宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），將印太戰略架構進一步與經濟綁在一起。據香港中評社評論指出，印太經濟圈國家普遍與中國經濟連結緊密，如果這是以深化圍堵中國做為結盟的總目標，幾可斷定將以失敗收場。

中評社指出，台灣民進黨當局爭取加入，美國承擔不起衝撞中國大陸的風險，接受的可能性極低，退一步說，即使台灣能進IPEF恐怕也吞不下去。

據美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前說法，拜登將利用機會在印太地區確定美國領導地位。IPEF的內涵將從制定數位經濟規則到確保安全且有韌性的供應鏈、管理能源轉型、投資清潔的現代高標準基礎設施等。

拜登亞洲行先訪韓國，再訪日本，預定將在日本與日本首相岸田文雄共同宣布啟動「印太經濟架構」。

中評社指出，新冠疫情還這麼嚴重，80歲高齡的拜登大老遠跑到亞洲，可見亞洲對美國、對拜登11月期中選舉有多重要。只是受邀參與印太經濟架構國家，普遍與中國有緊密經濟合作，諸如日本、韓國長期以來都是走安全靠美國，經濟靠中國路線，美國若要求日韓等國在經濟選邊站，以制定數位經濟規則、重組半導體供應鏈等手法來排除中國，幾乎是不可能的。

中評社指出，以目前的台海情勢，台灣沒有加入印太經濟架構實質上反而有利，免除了要在陸美選邊站的難題，以及在陸美激化對抗時可能被制裁的危機，相信包括台積電在內許多企業應是大大鬆口氣。