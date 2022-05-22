屏東某國小女班導師在課堂上罵男童小志（化名）「笨蛋三人組」，還酸「你媽媽為什麼要告老師？」害小志遭排擠霸凌，家長怒告求償200萬元。一審判女老師需賠償2萬元，二審高雄高分院認為，女老師利用對孩子們的影響力、多次公開不當責備小志，導致小志遭排擠，心靈留下難以抹滅傷害，判需再賠償18萬元，全案定讞。

2015年10月，小志的媽媽就曾衝到學校和女導師理論「為什麼要罵我兒子笨蛋」，原來，女導師在課堂上發放考卷時，疑似罵成績不佳的小志和其他兩名孩童「笨蛋三人組」。2016年9月某晚，小志又難過的跟媽媽說，好多同學都嘲笑他「媽媽為什麼要告老師」，體育課時都沒有人要跟他同一組，小志的爸媽聽了氣得決定提告。

原來，女導師平常在課堂上，疑似會指責考不好的孩子「朽木不可雕也」、「笨」、「生雞蛋沒有，放雞屎一大堆」。女導師在小志媽媽到校理論後，竟直接在同學面前酸小志「你媽媽為什麼要告老師」，還疑似慫恿同學們一起酸。

小志的父母親認為小志在校遭霸凌，導致名譽、健康權受損，求償80萬元，另針對父母親的身分法益遭侵害，再各自請求60萬元賠償。

一審屏東地院傳喚小志的同學出庭，發現女導師以「朽木不可雕也」或「生雞蛋沒有、放雞屎一大堆」罵過許多考不好的學生，並非針對小志一人，但確實曾用「笨蛋三人組」指稱小志和另外兩名男童。

體育老師也證稱，上課時，確實看過其他小朋友排擠小志、不跟他同一組，還說因為小志的媽媽「會告人」。但他基於輔導專長，當下就機會教育，告訴大家「朋友之間應該要互助」，之後就沒聽過孩子們再說了。

女導師反駁，她只是機會教育，跟全班的小朋友說現在是民主社會，不是「你想要告誰就告誰」，她並沒有因為這樣斥責小志。此外，小志雙親2018年12月才提告，早就超過民法的提告時效。

法官認為，女導師負面評價用語已貶損小志的人格及社會地位，也對名譽構成侵害，還造成小志的精神痛苦。但女導師罵小志「笨蛋三人組」這句話時，已逾越民法2年請求權，不過「你媽媽為什麼要告老師」這句話仍在追溯期內，判女導師需賠償小志2萬元，身分法益遭侵害部分無理予以駁回，小志雙親不服上訴。

二審高雄高分院法官持心理學家「尚．皮亞傑」（Jean Piaget）的兒童道德發展理論認為，女老師利用對孩子們的影響力，多次公開罵或酸小志，導致班上同學對小志產生負面觀感及評價，侵害名譽權確定。法官還批女老師，身為師長，不當責備年幼兒童，造成小志驚恐無助外，對正處於人格成長階段小志產生難以抹滅之心靈傷害，認為女老師還要再賠18萬元較為適當，全案定讞。