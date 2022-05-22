鄭朝方（右）接任民進黨新竹縣黨部主委，並現任主委彭瑞德（左）手中接下球棒，象徵延續推動黨務工作的重擔。（羅浚濱攝）

民進黨新竹縣黨部22日舉辦第17屆主任委員、縣黨員代表暨第20屆全國黨員代表選舉，辭去總統府參議的鄭朝方，參選主委沒有競爭者順利當選，他從現任主委彭瑞德手中接下球棒，象徵延續推動黨務工作的重擔，對是否參選新竹縣長還是竹北市長？鄭朝方首度鬆口說「都不排除！」

鄭朝方指出，新竹縣長和鄉鎮市長的佈局是連動的，縣長部分他會建議中央評估徵召具有全國知名度的政務官，或是連任屆滿的縣市長參選新竹縣長，產生最強的母雞，才能讓新竹縣綠營基層士氣大振！

鄭朝方並說，鄉鎮市長部分會積極找在地優秀人才，也不排除跟黨中央借將，讓具有公職身分的從政人員參選，在人口有5萬人以上的鄉鎮市推出最優的鄉鎮市長候選人，使新竹縣基層民眾看到民進黨的誠意，進而支持民進黨。

鄭朝方不諱言，新竹縣是民進黨的艱困選區，自己深蹲5、6年，也時時反省發現，除需要時代去代謝老舊勢力，更需要接地氣，尤其地方聲音要常跟中央來傳達，很多政策需要配套措施去貼近民意。

鄭朝方指他擔任主委後會更加強這方面的工作，透過不一樣的新思維，跳脫政黨色彩的印象，讓不同族群和年齡層的民眾認同，號召更多各界菁英投入公眾事務的行列，也會將各面向意見納入各層級選舉的政見願景。

鄭朝方對選新竹縣長還是竹北市長的問題，首度鬆口說「都不排除！」並提出縣長徵召人選的條件，具全國知名度的政務官，或是連任屆滿的縣市長。

鄭朝方表示，會密集與中央找出最適合的新竹縣長徵召人選，更重要的是要在新竹縣結合多進步力量，一起來翻轉舊政治，這不僅是政黨之間，也是世代之間，難度非常高，至於他個人未來的戰門位置，會與進步力量的好夥伴一起討論，相信結合後會給國民黨很大壓力！