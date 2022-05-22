第75屆世界衛生大會（WHA）22日至28日將在瑞士日內瓦召開，跨黨派立委視導團於當地時間21日中午抵達日內瓦。對此，立法院長游錫堃今（22日）表示，世界衛生組織（WHO）沒有任何正當理由可以將台灣拒於門外；他強調，政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件！嚴正呼籲WHO正視國際社會支持台灣的強烈訊號，並邀請台灣參加今年的WHA，完整全球公衛拼圖。

游錫堃今（22日）透過臉書表示，第75屆WHA開議在即，台灣很遺憾地在中國打壓下仍無法參與會議。立法院作為全國民意最高機關，組成了跨黨派的視導團前往日內瓦，由立委王婉諭、國民黨立委李德維、陳玉珍及民進黨立委林靜儀與外交部和衛福部，共同為台灣全體國人發聲。

游錫堃說，台灣的醫療實力以及在疫情期間與各國互助所展現出的人道精神，國際社會都看見了，WHO沒有任何正當理由可以將台灣拒於門外。今年除了WHO中13個會員國提案力挺台灣參加WHA之外，還有歐洲地區34個國家的1504位國會議員連署表態，以及美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭等71個國家超過3700位政要與國會議員聲援。謝謝民主同盟國家與台灣站在一起。

游錫堃強調，政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件！嚴正呼籲WHO正視國際社會支持台灣的強烈訊號，並邀請台灣參加今年的WHA，完整全球公衛拼圖，才是真正履行「人人享有健康＃HealthForAll」的承諾。

游錫堃說，於此同時，在所有醫療人員及全體國人的努力下，台灣將持續在全球醫療體系貢獻己力，讓WHA認知到需要台灣參與大會的急迫性與重要性，讓世界看見我們的「堅韌」與「良善」。文末還標註「＃StandWithTaiwan」。