花蓮每日確診人數居高不下，縣內觀光大受打擊，花蓮近期周末住房率僅剩2成，市區車潮也減少許多。（羅亦晽攝）

國內疫情延燒，花蓮確診人數居高不下，縣內觀光大受打擊，花蓮市區近日彷彿空城，不復見周末車水馬龍的景象，且周末住房率僅剩2成，甚至即將到來的端午連假住房率平均也只有3成，旅宿業者苦不堪言，但為了員工生計，只能咬牙苦撐，並期盼疫情能在6月緩和，讓暑假成復甦的一絲曙光。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡指出，疫情期間，縣內周末住房率平均2成許，周間則不到2成，端午連假期間，全境旅宿住房率平均約3成許，與疫情還未爆發的周間差不多。花蓮民宿協會理事長葉陳錦苦笑指出，「端午節住房率很糟糕」，整體平均住房率僅剩2成，不過其中1天還有4成。

台鐵企業工會日前再度發起端午等節日的不加班連署，此舉是否會衝擊花蓮縣內住房率，葉陳錦直言，疫情期間，民眾自駕出遊比例增多，台鐵有沒有開其實影響不大，疫情才是主因。張則說，不少會員雖有持續關切，但目前沒有確切消息，加上自駕者多，研判影響不大。

由於去年端午連假和今年均適逢疫情升溫，但防疫措施與疫情變化大有不同，也讓旅宿業者的心境上出現些微改變。張琄菡坦言，去年疫情不明朗，且防疫政策嚴謹，大家多抱持戒慎恐懼的心情，並選擇自主停業很長一段時間，由於營運補貼、日常支出等，對飯店來說都是負擔，今年雖正常營業，卻面臨「員工確診的人力調度問題」，但只能且戰且走，將傷害降到最低。

張琄菡也提到，疫情從去年升溫迄今，政府給予旅宿業的補貼很少，大多補助旅行社，儘管大家面臨營運及員工生計等問題相當無力，但還是咬牙撐下去。由於全中運、聯合豐年節、夏戀嘉年華等花蓮重大活動將在7月接續登場，只能期待這波疫情能於6月趨緩，讓暑假成為今年的一線希望。

葉陳錦也說，雖有向觀光局爭取相關補助，但目前應該是沒有機會，目前唯一能獲補助的僅有旅行社，因此把自己顧好，防疫做好，待疫情平穩，再一同努力復甦整體營運。

此外，花蓮縣政府每年端午節都會舉辦龍舟競賽，不過今年因疫情影響將取消辦理。