南投縣政府等單位邀新住民與親友一同參與採茶及製茶活動。（南投縣政府提供／張妍溱台中傳真）

5月21日是國際茶日，為增進新住民與台灣茶文化之交流，南投縣府等單位22日在名間鄉奕馨園，舉行《一日茶農》採茶體驗活動，邀新住民與親友一同參與採茶及製茶活動，活動中有新住民專業講師現場分享兩岸茶道文化，增進新住民的品茶知識，進一步解台灣茶文化，場面溫馨有趣。

南投縣政府民政處、原民局聯手移民署中區事務大隊南投縣服務站人員參與《一日茶農》採茶體驗活動，新住民與親友們在茶農林洋毅指導下，進入茶園採茶、歲後也親自體驗揉茶、烘茶等一系列的製茶過程，相當新鮮有趣，大家玩得很開心。

民政處表示，南投是知名茶鄉，茶產量居全國之冠，名間鄉更是國內茶飲製品原料的產地，茶更是台灣生活不可或缺的元素，因此，縣府繼日前的麻糬館體驗活動後，再度攜手移民署辦理一日茶農體驗活動，使新住民更了解在地文化，同時也增進親子與家人的關係，讓家庭更和諧。

移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙說，茶是台灣深具經濟與文化意涵的產業，更是台灣人不可或缺的生活元素，因此此次活動藉由南投縣產茶的在地特色，結合具製茶經驗的新住民，以達促進多元文化交流目標。

來自大陸的新住民講師謝秋敏，來台後致力推廣茶文化多年，當天於新住民及家屬製茶的過程中，也分享兩岸茶產業及品茶文化習俗之差異，並詳細解說臺灣茶與大陸茶的特色，讓在場的新住民對於兩岸茶道有更多認識。