港星吳綺莉1990年獲香港亞洲小姐冠軍，之後便進入香港演藝圈，並於1999年與成龍爆出緋聞，隔年生下吳卓林，今22日凌晨突在社群網站喊話表示「，自己錯了，別再談錢的事。」

港星吳綺莉20多年前和成龍爆出婚外情，生下女兒「小龍女」吳卓林，多年來成龍都對吳綺莉母女都不聞不問，她雖一肩扛起照顧女兒的責任，但與女兒關係不佳近年常鬧上媒體版面；早年更傳出吳綺莉母女不時的向成龍要錢，而擁有上億身家的成龍，卻公開表明一毛錢也不會分給她們。

對此，吳綺莉今凌晨突在社群寫下，「孩子是無辜的，我的任性我負責任，孩子不是犯錯從來都不會體罰。」吳綺莉自認有野心，但希望「自己的孩子得到尊重？」，同時似乎向成龍喊話「三天兩月就説多少錢、四天半年就説一分錢都不給你，其實說一兩次大家都能明白，不用說足20多年，對孩子的傷害太大了，可以停嗎！」

吳綺莉仍很自責的向大家說聲「對不起，我錯了。」很心疼孩子已經很受傷了。再一次拜託，「二十多年了我錯，但這也到了底線，請不要再傷害無辜的孩子。」吐出母親疼愛孩子心聲。