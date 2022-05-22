張立東（左起）、余祥銓以及海產上《小明星大跟班》展開互評大會。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（23日）晚10點播出「面對面直球對決！同性質藝人互評大會！」節目一開始就討論在場來賓的顏值，不料海產竟以「壓倒性勝利」獲選低顏值，余祥銓點評不忘拖媽媽李亞萍下水：「我媽很少批評別人，她有跟海產一起上過節目，她說海產好笑歸好笑，可是他長得真的好醜！」

被問到誰最沒資格成為吳宗憲的徒弟？海產先發制人指向余祥銓，認為要當吳宗憲的徒弟，本身要有點綜藝底，直指余祥銓「沒有綜藝底」，還補充：「我查了余祥銓的資料，他的代表作竟然是『余天之子』！」這讓余祥銓反擊，認為海產既然拜沈玉琳為師，雖然對方不承認，但一日為師終生為父，反問：「你怎麼能再拜憲哥為師？」

而吳宗憲也很好奇在場來賓對張立東的評價，馬力歐認為張立東很危險，可能會有被篡位的危機，雖然大家都覺得這是不可能的事，馬力歐則解釋：「他可能會製造一些意外！」對於吳宗憲的徒弟人選，馬力歐看好余祥銓，「他比較沒被感染也比較不油，祥銓現在姿態很低，你給他什麼他就吃什麼，反而還可以得到你的真傳。」中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。