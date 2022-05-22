氣質美女丘涵是台灣第一個女子跨界國樂樂團《無雙樂團》的前琵琶手，丘涵除了有音樂天分，她還以甜美外型、魔鬼身材狂圈粉，丘涵的IG還擁有94萬粉絲追蹤，親民的丘涵近日更放送比基尼照，她解放傲人美胸和小蠻腰，S身材相當吸睛。

日前適逢5月20日、諧音「我愛你」，不少藝人都曬閃照曬恩愛，丘涵則是大尺度放送福利，她在IG發文：「520這天，終於發出了一個月前的出遊照」，只見丘涵身穿紅色比基尼站在泳池中，身材很有料的她，解放白嫩美肌，丘涵不只上圍豐滿、事業線深邃，而視線往下看，纖細腰身也相當吸睛。

丘涵解放好身材讓人大飽眼福，粉絲也紛紛直呼：「身材真好」、「腰瘦大」、「景美人更美啦」、「感謝丘涵的520禮物」、「好美的丘」，留言滿是好評。

丘涵擁有一張氣質臉蛋和前凸後翹的好身材，她知性又兼具性感，有不少人則是在網路節目《木曜4超玩》認識丘涵，雖然她在節目露面畫面不多，但丘涵仍以亮麗外型擁高人氣，甚至被網讚是「國民女友」，粉絲都很看好丘涵未來的演藝發展。