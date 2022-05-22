北韓最高領導人金正恩20日向甫病逝的87歲導師、「革命戰友」玄哲海致敬，畫面顯示他瞻仰遺容時強忍淚水。影片恐有不適畫面，請慎入。

北韓軍方核心人物、人民軍元帥玄哲海（Hyon Chol Hae）19日病逝，享壽87歲，玄哲海是北韓領導人金正恩的「革命戰友」，負責將金正恩培養成接班人。平壤高規格為他舉行國葬，金正恩20日瞻仰遺容時強忍淚水，場面哀戚。

韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，玄哲海辭世後遺體安置在四二五文化會館，金正恩20日前往致敬，根據據信為北韓官方經營的YouTube頻道「Pyongyang Broadcast Service - D.P.R of Korea. Pyongyang Broadcast Service」上傳的影片，金正恩20日在朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央政治局委員等人的陪同下前往會館向玄哲海致敬。

畫面顯示玄哲海的靈柩就安置在會館的正中央，會館的舞台上放置他的遺照，幾名疑似為家屬的女性成排站在棺木旁痛哭，接著金正恩率領一票高官向玄哲海敬禮，官員中只有金正恩沒有戴口罩。稍後金正恩緩步走向棺木，眼神直盯著躺在棺木中的玄哲海遺體，畫面顯示隨著步伐靠近，金正恩的表情也開始扭曲、泛紅，似乎在強忍淚水，最後似乎又穩住情緒、恢復木然表情，場面相當哀戚。

NEW: Kim Jong Un attended the funeral for former top official Hyon Chol Hae, state TV reported Saturday. He was not shown wearing a mask, but dozens of others were amid the country’s COVID-19 outbreak. Kim spoke with his inner circle of Politburo Presidium officials afterward. pic.twitter.com/Jb95HD40qA — NK NEWS (@nknewsorg) May 21, 2022

報導指出，玄哲海為北韓軍方的核心人物，官職為國防省總顧問、人民軍元帥，他於19日上午9時因心臟衰竭辭世。

報導形容玄哲海是已故北韓最高領導人金日成的「共產主義老戰士」，也是金正日、金正恩的「革命戰友」，在苦難行軍時期，玄哲海作為人民軍總政治局幹部，近距離輔佐金正日實施「先軍革命領導」。玄哲海過去曾擔任勞動黨政治局委員、中央委員會委員、中央軍事委員會委員等職務，在金正日掌握軍權時發揮重要作用。

玄哲海非常受到金正日、金正恩信任與敬重，他的姪子玄成日於1996年投奔南韓，不過玄哲海並未因此被整肅，後續更負責將金正恩培養成接班人。

報導指出，玄哲海辭世後，金正恩擔任國家治喪委員會委員長，為玄哲海舉行國葬，通常北韓高官的遺體會被安置在平壤西將俱樂部，不過玄哲海的遺體卻被安放在四二五文化會館，規格之高實屬罕見，在這之前只有前人民武力部長金永春的遺體被安放在這裡。