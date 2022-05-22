本土連3天確診下降！ 今+79441例、新增53死亡

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增79441例本土個案，境外46 例，中重症新增256例，分別為198例中症、58例重症，死亡新增53例。重症兒童再添3例，其中兩人併發腦炎。

國內本土新增79441例，死亡53例。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增79,487例COVID-19確定病例，分別為79,441例本土個案及46例境外移入，26例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。