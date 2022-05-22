中央宣布「快篩陽性視同確診」23日起納入原住民及離島民眾適用，對此，民進黨立委陳瑩今（22日）透露，18日深夜11時許與衛福部長陳時中熱線，部長允諾會盡快解決原鄉「公費配發快篩劑加倍」及「快篩陽性視同確診」這兩個問題，很高興昨天指揮中心宣布。

陳瑩透過臉書表示，原鄉在這一波疫情當中，有很多問題急需解決，包括可領取公費快篩點及PCR醫療院所較少等問題，所以5月18日晚上11時許與陳時中電話討論時，部長允諾會盡快解決。

因為原鄉配發公費快篩劑的點較少，每天配發的量，明顯不足原鄉需求，所以建議部長，原鄉公費快篩劑販售點的分配量應該加倍，部長在昨天宣布，原鄉公費快篩販存量不足的點，一次加配390份，同時指揮中心也協請地方政府加設公費快篩的販售點。

此外，有關原鄉PCR醫療院所較少，又加交通不便的問題，陳瑩表示，跟部長討論PCR認定確診的模式，可能因為原鄉PCR醫療院所明顯不足，造成民眾相當大的不便，應該也以「快篩陽性視同確診」處置，如此可解決原鄉交通不便的問題，又可解決原鄉醫療量能不足的窘境。