位於台中市大里區中興路口的「內新零售市場牌樓」，矗立在該處已有50年，日前因土地移轉、新地主計畫拆除牌樓，讓地方居民很不捨，向市議員李天生陳情、盼能保留；台中市文化資產處則表示，牌樓非公有資產，至於是否具有文資價值，則必須由專家認定。

大里區西榮里長蔡尚諭表示，「內新零售市場」的牌樓就矗立在德芳路一段85巷、中興路口，該牌樓外觀為灰白色，略帶古樸、頗具特色，上頭雖沒有記載興建年代，但有前台中縣長王子癸、前大里鄉長林漳淇的題名，研判應該是他們任內興建，距今約有50年。

蔡尚諭無奈說，牌樓在該處默默陪伴大里區走過半世紀，但日前該處土地所有權轉移，新地主計畫拆除牌樓，還在附近張貼了告示，居民很希望能保存牌樓，當作地方發展的見證與紀念。

李天生則說，大里區曾名列全台灣第六大都市，後因林爽文事件發生，區內許多建設遭受破壞，也因而逐漸沒落，原本僅剩前大里區長宿舍、大里代表會辨公廳舍具有歷史意義，但也都在日前遭拆除，他希望市府能保存各項有紀念價值的文化資產。

李天生強調，該牌樓有王子癸等人題名，若依照其任期約在1968至1973年間推估，牌樓歷史約50年，雖地方對其是否具有文資價值仍有歧見，但不可否認，牌樓是一道美麗的風景與記憶，仍盼儘量保存。

文資處表示，該牌樓位在私人土地上、且牌樓也未列入公所財產，屬於私人所有，不受文資法50年以上建物必須辦理價值評估的規範，但若有人提出申請，將安排文資委員會勘。