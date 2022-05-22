蔡政府2020年上任後禁止愛奇藝，承諾成立OTT專法，國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖直言，兩年過了，愛奇藝沒了，OTT專法也不見蹤影，只有兩岸影視產業更加失衡，本土影視完全受制於跨國大集團，失去應有的自主性，呼籲政府多多為台灣的影視產業著想，不要為了政治的目的，扼殺業者的生機，削弱國產影視作品的競爭力。

陳學聖指出，OTT（影音串流平台）已經成為重要的媒體，NCC曾因此提出《網際網路視聽服務管理法草案》，但其立法卻牛步化，也沒列入優先審議法案，這部所謂「OTT專法」於2020年7月22日提出草案，接著8月及9月各開了一場公聽會，之後就沒下文了。隔了一年，主委陳耀祥才證實已「暫緩」，改推《數位通訊傳播法》。

陳學聖表示，OTT專法如此不了了之，可能的原因有二，第一，和愛奇藝有關。當初這部專法被戲稱為「愛奇藝條款」，因為它立法的主要動機，是為了處理所謂「違法的中資OTT」來台，但是，草案推出不到兩個月，經濟部就引用兩岸關係條例第35條第2項，於2020年9月3日禁止台灣企業或個人代理中國OTT。

他指出，第二和外商有關，草案規定OTT業者應「揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例」，而政府應依此「提出鼓勵方案」。據了解，這是有意仿效韓國向境外OTT業者提出振興影視等落地條件，像Netflix就為韓國創造了16000個就業機會，並在韓國設了兩個片場。草案之所以暫緩，外商的關切，恐怕才是讓NCC裹足不前的主因。

陳學聖指出，近年來，由於政策不友善，加上疫情衝擊，兩岸影視交流不對等情形每況愈下，台灣影視越來越難在大陸露出。據估算，近兩年來，台灣的平台播出境外劇大約有一半是陸劇，但大陸電視台卻只播過一部台劇，OTT播放的台劇數量也銳減，政府封殺愛奇藝，等於阻斷了台劇進軍大陸的一線生機。

陳學聖表示，蔡政府處心積慮趕走大陸OTT，另一頭卻對外商極盡卑躬屈膝之能事，如此捨近求遠，勢必阻斷台灣影視產業進軍大陸的良機，逼迫業者成為外國OTT的打工仔。

他強調，今年台劇《華燈初上》登上了Netflix台灣排行榜第一名，國人似乎覺得很有面子，其實，它將版權賣給Netflix，就是出讓了再販售的權利，該劇曾獲得文化部補助，等於辛苦投資了民眾的血汗錢，卻讓外商坐收其利，而國人卻還在所謂「國際化」的假象中沾沾自喜。