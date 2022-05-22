男子稱施打疫苗會致人死亡，還擲筊請神明背書。（翻攝畫面）

「抖音一響，父母白養！」新北市1名張姓男子（40歲），因在社群軟體散佈「鼓動民眾勿打疫苗」、「疫苗會打死人」等不實消息，被其他民眾發現後，向警方報案，新北市新莊警分局目前已通知張男到案說明，後續將依違反嚴重特殊感染性肺炎防治及振興特別條例函送。

警方表示，桃園有民眾在上月27日，發現張男在社群軟體TikTok抖音上散步反政府言論及「鼓動民眾勿打疫苗」、「疫苗會打死人」等不實消息，因此向住家附近的桃園警分局埔子派出所報案，桃園警方單一窗口受理後，將案件移至轄區新莊警分局中港派出所辦理。

新莊警方已根據相關資料掌握張男身份，並於近日通知其到案說明，後續將依違反嚴重特殊感染性肺炎防治及振興特別條例函送。警方表示，根據相關法令規定，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」呼籲民眾切勿以身試法。