唱作歌手黃偉晉，過去為男團Spexial成員，近年主持《娛樂百分百》秀出幽默口條，深受粉絲喜愛，作風一向大方親民的他，經常在社群和粉絲近距離互動，不時還會自爆搞笑糗事，近來他去到新北市一家咖啡館，卻不小心打翻飲料潑濕下半身，去到廁所清理門卻沒鎖緊，引來女藝人楊繡惠一陣驚呼：「哇！下面濕了」網友全都笑翻。

21日周六，穿著黑色吊嘎和黑色短褲的黃偉晉一臉悠哉，不料慘事下一秒馬上發生，他透露：「別看我昨天好像很愜意，為了拍這些照，手殘打翻一杯茶跟飲料，下半身全濕到廁所脫下褲子擦乾，然後門忘記鎖被下一個人開門」尷尬瞬間讓他直呼「好想死」，不過表面極力保持鎮定，並自嘲道「一個裝沒事的ending」。

黃偉晉為拍網帥照，無意打翻飲料去廁所清理，卻因門沒鎖被下一個人開門，讓他當下尷尬到想死。(圖/黃偉晉 FB)

此則糗事被本人分享後，粉絲都感到很有趣，回文寫下：「好愛開門的部分」、「偉晉的文字每次都有聲音！」、「確實太認真要處理褲子的事會忘記鎖門」、「也太尷尬了吧」、「希望對方沒認出你」、「為什麼沒有開門的照片？」、「你們是老天派來逗樂大家的嗎感謝欸 」至於楊繡惠則感嘆道：「下面濕了」並配上淚眼汪汪的表情符號。

黃偉晉拍攝下體照，無奈露出都是水痕的褲子。(圖/黃偉晉 FB)

所幸後來店員好心幫忙給他新的飲料，他也隨後PO出網帥照片，其中有張照片中的他坐在靠海極近的座位，木桌上的飲料液體已全數灑出，流得滿桌都是，連同黃偉晉褲腳也都溼答答，由於下半身短褲所用的布料不吸水，在窗外陽光灑進室內後，透過陽光照射水漬非常明顯，艱辛完成這段拍攝行程。

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