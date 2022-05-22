新北市汐止區大同路智興段公辦都更案今年將動工，屆時將打造2棟地上15層、地宅，智興段鄰近汐科站、國小，交通便利，應該全數朝向社宅設置。對此，下4層樓的建物，市府目前規畫130戶做一般住宅使用，不過，市議員周雅玲認為，汐止至今未有一處社財政局表示，將待建物完工後，視地方需求規畫。

汐止智興段土地約有1342坪，現況多是2至5層樓高老舊建物，且多數為公有土地，財政局完成招商後推動公辦都更案，並預計在建物1、2樓設置老人活動(安養)設施，並沿大同路二段側規畫超過4公尺舒適的人行步道。

周雅玲表示，市府配合中央社宅計畫，計畫在文高用地設置900戶社宅，但文高用地偏僻，又牽涉私有土地整合問題，周邊的大同路一段巷弄也相當狹隘，根本不便通行，未來要以市地重劃辦理，恐曠日費時，由於汐止近來有越來越多人口遷入，市府應該儘速設置社宅，不要只依靠中央計畫配合辦理。

周雅玲說，智興段土地位在汐止精華地段，正對汐止國小，鄰近汐科火車站及汐止科學園區，更適合建造社宅，雖然市府因應中央擴大租金補貼，但是汐止房價日益高漲，許多民眾根本無力負擔，既然公辦都更今年已經要動工，呼籲市府朝社宅全面規畫。

財政局副局長黃育民表示，智興段公辦都更土地是使用公共建設用地基金，市府有財務需求考量，因此當初就是朝一般住宅設計，由於建物預計2026年才會完工，距離現在仍有一段時間，市府希望完工後再去評估整個社宅的規畫是否達標，若完工後，城鄉局評估仍有需求，將會評估設置。