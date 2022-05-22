美國總統拜登今天結束訪韓行程後，下午將飛抵日本。有學者表示，拜登明天將與日本首相岸田文雄舉行高峰會談並發表聯合文件，內容可能對台灣議題深入著墨。

拜登（Joe Biden）就任總統後首度的亞洲行，在結束3天2夜的韓國訪問行程後，今天搭乘美國總統專機空軍一號預定傍晚將近5時（台灣時間4時）飛抵東京橫田美國空軍基地。

明天上午10時拜登將造訪皇宮，會晤日皇德仁。明天上午11時起，拜登將在東京赤坂的迎賓館與岸田文雄舉行高峰會談。這是兩人首度面對面高峰會。

日媒報導，拜登與岸田明天預定將東海、台海的議題與俄羅斯對烏克蘭的侵略一併探討，表明美日有必要加強合作，並將此事明確載入高峰會後的聯合文件。

針對俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國霸權主義行動等國際局勢，拜登這次訪日有意再度確認「擴大嚇阻」。美日一致認為，世界上不論何處，絕對不能容忍片面改變現狀的行為，美日將加強嚇阻力與應對力。

日媒報導，預料岸田在高峰會上將表達日本會加強防衛力（國防力），岸田也將就美國守護日本的「擴大嚇阻」強化一事，與拜登交換意見。

有關「擴大嚇阻」，東京大學准教授（副教授）佐橋亮今天上午在日本放送協會（NHK）政論節目「日曜討論」上指出，美韓之間要擴大嚇阻力，主要是針對北韓，而美日之間很明顯的，焦點就是在台灣議題。

佐橋說：「美方對於台灣議題懷有焦躁感，尤其是美軍方面的焦躁感很強烈，在2020年代能做多少算多少，如果不趕緊先做好，後果難以設想。」

他表示，包括媒體等都報導，23日美日高峰會後的聯合文件有關台灣議題將寫得相當深入。

他還說，對於台灣議題，美日自去年以來一直在協商，這次要發表美日聯合聲明，將會是具有很強力道的訊息。美國希望更進一步協助台灣，在美國描繪的大藍圖中，美日位居重要位置。

學習院大學教授江藤名保子在NHK政論節目「日曜討論」上被主持人問及「擴大嚇阻」一事。她表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略不排除動用核武一事，這使得美國高度關注，必須思考俄羅斯的核嚇阻力。同樣的情況如果反映在台灣，中國可能也想運用核嚇阻力，實際上中國可能也在研議此事。

她說，在這種情況下，美日正努力打造力阻那樣情況發生的環境，而中國將在觀察之後思考出平衡點，一般來說，實際上目前中國要武力犯台變得更難了，中國正思考還有何種方法，譬如用「灰色地帶」和平的手段去動搖台灣。

她說，現在是中日關係首度必須很認真討論核武問題的時候，今年是中日建交（日本稱日中關係正常化）50週年，也可能是中日關係的重大轉換期。

拜登在日本將待到24日。明天下午1時30分舉行美日外交、經濟部長會談（2加2會談），之後的美日聯合記者會拜登與岸田將一同出席。

明天下午4時15分，拜登將在東京六本木出席他倡議的「印度太平洋經濟架構」（IPEF）記者會。明天晚上7時，拜登將出席岸田在東京白金台八芳園辦的歡迎晚宴。

拜登24日上午10時20分，將出席在日本首相官邸（行政中心）召開的美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。（編輯：郭中翰）1110522