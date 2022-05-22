從面相角度來看，耳朵長得好，福氣就大，一輩子不愁吃穿。運勢命理網站「知命命理」分享，擁有厚耳、龍耳、鼠耳、棋子耳的人天生有福氣，注定富貴。

▍1.厚耳

耳朵宜厚，面相學中認為厚耳命中帶富貴。厚耳朵的人很有氣魄，擅長規劃各種活動，頭腦清晰，應變能力很強，各種突發狀況都能應付，手腕強硬，是做大事的人。除此之外，擁有厚耳的人，人際關係也比較好，他們為人友善，處處都能有貴人相助，一生福報不斷，子女也很孝順，晚年可以安享富貴。

▍2.龍耳

「龍耳」就是指耳朵小、輪廓分明，上端似有龍角起飛。面相學中凡是和龍有關的，往往都是好的象徵，龍耳就是大吉面相。這種耳朵代表的是大貴，比如出生在權貴之家，或者是長大後擁有一定的社會地位，仕途非常順利。再加上他們頭腦敏捷，富有激情，財運佳，因此都能功成名就。

▍3.鼠耳

所謂的鼠耳，就是指耳朵偏小、耳型斜、無耳輪、無垂珠的耳型。雖說耳朵宜厚不宜薄，但如果是鼠耳，就算偏薄也沒關係。面相學認為，有鼠耳的人善積蓄，聚財能力很強，生財有道，且非常會理財，守得住錢財。能從細微處發現賺錢的商機，年齡越大越有錢。

▍4.棋子耳

「棋子耳」是一種不可多得的面相，特徵是耳型圓潤，無尖聳，耳廓、耳輪相依而生，飽滿亮澤，狀如棋子，因此被叫做棋子耳。擁有棋子耳的人，雖家境普通，難以提供助力，但他能憑自身才智和堅毅性格，踏實奮鬥，善於抓住機遇，到中年時期就能飛黃騰達，屬於穩中上升的類型。

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