民進黨嘉義市黨部主委改選，現任主委黃露慧與挑戰者黃敏修戰況早已打得火熱，今投票日，黨員投票十分踴躍，大排長龍。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市黨部主委改選，現任主委黃露慧與挑戰者黃敏修戰況早已打得火熱，今投票日，黨員投票十分踴躍，大排長龍不說，雙方陣營也爆出爭議，包括有黨員到場卻被告知沒有選舉權，互控對方發配票單、架監視器、穿背心干擾投票等，再次突顯今天的改選十分激烈。

一早先傳出有7、8位黨員要查詢黨號時被告知此次無投票權，黃敏修說，除了一般黨員，甚至1名黨代表候選人也被告知沒投票選，認為名冊刻意作弊，把一些人的選舉權隱匿掉，幸好他們陣營有電子檔，緊急查詢都是有選舉權，經溝通協調後，才發現是電腦拿錯，批是故意、惡意，且黨員投票動向都移向黃露慧的帳棚，又發送配票單給黨員，很不公平、無法理解，相關情況皆已搜證。

黃露慧陣營則說，黃敏修一方製作黃色背心，會讓人誤以為是黨部身分或選務人員，「我們算很大肚量都沒計較」，至於發配票單是要推薦優秀人選，但對方在黨員排隊時靠過去干擾，甚至在入口處架攝影機，「有點過分」，強調本於辦嘉年華的心態，盡量不去計較，希望對方製造事端、無故滋事，到此為止。

市黨部執行長林振誠解釋，黨員投票權的部分，經查詢確實是作業有疏失，導致沒查到黨號才引起爭議，經聽取雙邊建議後，半小時內已排除。至於投票入口架設攝影機，已有勸導，會持續溝通。

由於黃露慧、黃敏修都是登記參選民進黨嘉義市議員，黃露慧尋求連任東區市議員，黃敏修由立委王美惠力挺，規畫參選西區市議員，加上王美惠一直被視為嘉義市長潛在戰將，此次黨部主委爭霸賽，被視為綠營地方派系之爭和年底選舉前哨戰。