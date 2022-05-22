國內車燈大廠大億交通公司（1521）近年來持續布局機車車燈市場，除現有客戶山葉機車外，今年更獲得電動機車大廠Gogoro LED頭燈訂單，順利切入Gogoro SuperSport電動機車供應鏈，後續將會持續耕耘新客戶，將技術延伸至其他的機車車款。

大億指出，透過技術團隊努力，成功協助GOGORO將原本Class-C等級LED頭燈，升級為照明效果更優異的Class-D等級LED頭燈，是目前機車頭燈中最高等級的照明技術，相較先前的LED頭燈，大幅提升其照射角度及亮度，提供夜間騎乘時更清晰的照明效果，也協助客戶大幅提升國內機車使用者體驗。

大億長期深耕國內汽車OEM車燈市場，目前國內汽車OEM車燈市佔率高達8成，國內主要客戶包括國瑞汽車(豐田)、中華、裕隆、本田等汽車製造大廠。近年來除了台灣了汽車市場外，更積極布局機車市場，擴大業績成長動能，後續可望透過優越的汽車車燈照明技術，擴展至國內機車車燈市場，提升市佔率。

外銷方面，在全球知名車燈大廠日本小糸（KOITO）支持下，大億除了車燈外銷日本Mazada、Suzuki外，近年更成功拓展北美Stellantis (原飛雅特克萊斯勒)市場，成為其重要供應商之一員，目前內外銷的營收比重各佔一半。

大億進一步指出，近年來帶動外銷市場的成長動力，主要來自於Stellantis的小燈及霧燈產品訂單挹注，今年更將再新增數款新車型的訂單，推動下半年的業績成長，大億強調外銷的訂單仍是帶動後續營運成長的重要來源，相信效果很快即會顯現出來。