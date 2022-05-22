台中王姓女子被控施用二級毒品安非他命，遭裁定勒戒，她不服提起抗告表示，雖曾兩度被傳喚出庭，但因跌倒身體不適等情況，都請假未出庭，檢方及法院沒讓她陳述意見就做出裁定，於程序不符；台中高分院認為，台中檢方與地院確實已侵害王女訴訟保障權，撤銷原裁定。

判決指出，檢察官聲請法院裁定，令被告入勒戒處觀察、勒戒，是屬於限制人身自由的處分，應循正當法律程序；以王女的情況來說，檢察官在聲請觀察、勒戒前，都沒有訊問過王女，也未曾告知她相關法律要件、替代處分，或給她在事前以書面或言詞陳述意見的機會。

王女則說，台中地院在做出裁定前，雖曾於2021年6月傳喚她，但她在6月7日因跌倒導致頸椎疼痛、頭暈頭痛、手腳無力等情況無法出庭，且同年12月又因三叉神經痛住院，之後因重度憂鬱症住院治療，雖未出庭但都有請假，非故意拒不出庭。

王女說，她雖沒出庭，法院在裁定前也沒讓她以書面表示意見，根本不符法律程序；且在警詢時坦承有服用安眠藥、神經用藥、止痛藥等藥物，是否因此驗出有安非他命陽性反應，法官裁定前沒有調查她就醫紀錄，證據調查也不齊備。

台中高分院認為，法院裁定前須給被告陳述意見的權利，且沒有給王女書面陳述意見的機會，王女在收到裁定前根本不知道檢察官有提出聲請的程序，以侵害她的聽審權，院、檢作法有未恰當之處，撤銷原裁定並發回台中地院另做妥適裁定，且不得再抗告。

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