【愛傳媒左化鵬專欄】五月天的芝加哥，「海嵐美術館」庭園中的牡丹花正盛開。這些牡丹花，都是由館主「醫生畫家」施哲三，十八年前親手栽植。

現在正是牡丹花開時節，信步花園，遊目騁懷，看不厭牡丹花色，紅的如錦繡紅緞，綠的如春水碧波，粉的如桃花遇霜，白的如天鵝羽絨，紫的如瑤池硯墨。五色紛呈，爭奇鬥艷，絢麗奪目。

施哲三是知名的「醫生畫家」，也是我員林高中學長，他不吝分享了一些他庭園中親手培育的牡丹花圖片，或問：「這是芍藥嗎？」他回答「牡丹是木本，芍藥是草本」，旨哉斯言也，片言即解惑。

確實牡丹花和芍藥花，花形相識，不易分辨。自古就有人說，「小兒不識貨，卻把芍藥叫牡丹」。牡丹和芍藥，都是花中極品。「牡丹是花王，芍藥是花相」，仔細看，牡丹花雍容華貴，國色天香。芍藥姿態撩人，嫵媚多嬌。一個是大家閨秀，一個是小家碧玉。

牡丹花又稱洛陽花。多年前，我和基隆建德國小退休教師好友，一起到洛陽賞牡丹，可惜花期已過，只剩殘枝敗梗，徘徊牡丹花園中，想起了白居易的「惜牡丹」。「惆悵階前紅牡丹，晚來唯有二枝殘，明朝風起應吹盡，夜惜衰紅把火看」。

若問「牡丹花有多美」？歷朝歷代騒人墨客，歌詠甚多，不需我再多加附麗。我只用明代劇作家湯顯祖「牡丹亭」中的一句詩來形容，「問君何所欲，問君何所求。牡丹花下死，做鬼也風流」。

免被花迷，不為酒困。賞牡丹花的朋友，請善自珍攝，多加保重。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。