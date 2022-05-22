籠罩在疫情之下的國中會考今天落幕，考生邁開大步離開考場。(曹婷婷攝)

籠罩在疫情之下的國中教育會考今天落幕，台南考區昨天有2名考生發燒快篩陽性，考完2科後由家長接回，未完成考試，今天雖然沒有發生考生考到一半發燒、快篩陽的情形，但有4名考生昨晚在家快篩陽性，今天缺考。台南考區2天到考率逾98％，總計186名考生須補考。

今天上午進行自然科、英語科測驗，自然科283人缺考，到考率98.18％；英語科（閱讀）279人缺考，到考率98.20％，英語（聽力）287人缺考，到考率98.16％。因應防疫，今年18處考場共準備194間第二類備用試場，會考2天下來，啟用55間提供364名考生使用。

教育局統計今天有4件疑似違規事件，其中3件為考試說明時段內，提前翻開試題本或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍持續作答，經監試委員制止1次後停止；1件為考試期間，置於試場前後方非應試用品發出聲響。昨天有17件違規，2天共21件違規，將由考區試務會台南一中今日下午召開會議確認結果。