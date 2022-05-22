寶可夢 集換式卡牌遊戲 （ポケモンカードゲーム，Pokémon Trading Card Game，下稱「遊戲」），簡稱PTCG，是一種交換式卡片遊戲，卡牌大小為63x88mm（2.5x3.5英吋），主持人戴立綱說，遊戲則基於寶可夢系列的内容，在2016年，寶可夢集換式卡牌遊戲成為戰鬥卡牌遊戲中最暢銷的系列。

實習生妹妹介紹，最早是1996 年正式發售的寶可夢集換式卡牌遊戲（以下簡稱PTCG），是風靡全球的卡片遊戲，遊戲玩法以寶可夢卡、訓練師卡、道具卡、能量卡等多種類型的卡片相互組合，遊戲獲勝的方法分為三種，一個是拿到所有六張獎勵卡，第二是讓對手場上沒有寶可夢，第三是讓對手抽光卡片無法繼續遊戲。

PTCG 在 2016 年成為全球戰鬥卡牌遊戲中最暢銷的系列，並在 2017 年達到歐洲戰鬥卡牌遊戲市場的82％市占率。不難想像 PTCG 在全球範圍的影響力。根據外媒 Dicebreaker 報導，一張未經切割加工的整張「寶可夢卡」被以高價放到拍賣場競標，目前金額已經到 34000 美金，約為台幣 950000 元。

根據商品敘述，這整張未經切割加工的卡片，分別收錄了 1999 年基礎套牌中所有16張「亮面」卡片，而且還是英語一刷版本。而在這些稀有卡片中，擁有如夢幻逸品般的噴火龍，以及登場於寶可夢第一世代的妙蛙花與水箭龜，由此就可見這張未切割加工的整頁卡片會有多高的價值了。