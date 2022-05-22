眼睛癢總是忍不住想揉？眼科醫師林于皓指出，揉眼睛不但會增加染疫風險，還可能導致散光增加、眼袋增生、角膜和視網膜受傷等問題，因此若是有揉眼睛的習慣，尤其是小朋友，最好要趕快改掉，以免造成身體負面影響，替眼球健康多一道保障。

眼科醫師林于皓在臉書粉專發文解釋，病毒只要接觸到身體黏膜，就有機會進入人體，尤其在疫情期間更加危險，所以許多保健單位、醫療院所都會積極宣導，要民眾勤洗手、不要觸碰眼口鼻，然而揉眼睛除了會增加染疫風險以外，還可能導致下列4種問題：

1、散光增加

揉眼睛會過度擠壓角膜，影響角膜屈度（平整度）造成散光度數增加，尤其兒童視力發展尚未穩定，更需要多加注意這個習慣。

2、眼袋增生

長期揉眼睛會破壞皮膚彈性，造成鬆弛、老化，加速眼袋、細紋生成。

3、導致感染

萬一手不乾淨將容易導致眼睛感染，如：結膜炎、麥粒腫等。

4、角膜、視網膜受傷

揉眼睛的力道太大，容易讓角膜受損破皮，嚴重時也可能拉扯到視網膜，尤其做過眼部手術的人更要小心，一旦過度擠壓眼睛，還可能影響視力。