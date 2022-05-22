全民適用「快篩陽即確診」 陳時中：下周上路

快篩陽視同確診最快下周啟動，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，指揮中心日前已召開專家會議針對口服抗病毒藥物進行適應症確認，排除相關不適用族群，最快下周宣布全民適用快篩陽性確診，經醫師診斷確診即可開藥。

增列65歲以下抗病毒口服藥Paxlovid適用條件。(指揮中心提供)

至於將來開放快篩陽確診一體適用，陳時中指出，現行大型篩檢站的PCR採檢由於收案人數減少，將評估轉型，變為快篩陰性，但有症狀民眾的專屬通道，至於原先的快篩陽通道，則由醫師評估，若有共識就可以確診，依適應症進行給藥，或依症狀來給相關藥物，但若醫病之間無共識，就走PCR途徑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經專家會議討論過後，已將我國口服抗病毒藥物Paxlovid與莫納皮拉韋的適應對象界定出來，其中Paxlovid適用於感染新冠輕度至中度且未使用氧氣，以及發病5天內之12歲以上且體重40公斤以上病患，莫納皮拉韋則適用於輕度至中度未使用氧氣且於發病5天內之18歲以上病患。

指揮中心表示，若有癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、吸菸，BMI大於30、影響免疫功能之疾病等病患，應優先使用新冠口服抗病毒藥物，若有無法使用Paxlovid的病患，則建議使用莫納皮拉韋，孕婦則應使用Paxlovid。

陳時中說，上述口服抗病毒藥物經專家會議確認過後，最快下周就會開放給全體病患使用，也就是快篩陽經醫師診斷後，即可還進行給藥。

陳時中說明，原先北北基桃共只有84個篩檢站，每天只能服務4萬5千人，在台北新設的9個篩檢站陸續到位後，每日服務量能已提升8100人次，再加上桃園的3個篩檢站，一天可服務1500人次，目前單日總服務人次已來到5萬4600人次，增加約21％。