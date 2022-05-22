國中教育會考最後一科考試為英語科，今年出題出現不少生活情境題型，像是超時工作現象、熱門運動Tabata訓練與糖分攝取等議題皆囊括其中。解題老師認為，整份試題難易適中，充分結合核心素養「三面九項」的特色，能夠評量出考生的分析、思考、推論、訊息比較、綜合訊息、圖文轉換等能力。

新莊國中曾麗娜老師分析聽力部分，指出在題數分配上，較以往友善，如基本問答多了1題，言談理解少了1題。甚至為了讓學生更容易了解情境，許多聽力題目都加入音效，例如第16題呈現顧客進入商店的鈴聲，第17題搭配司儀敲麥克風準備宣布事情的聲音，還有第18題的聖誕節音樂以及第19題的摩托車音效，都很有代表性。

曾麗娜指出，聽力出題方面，內容多元，像是第20題是一男一女討論電影明星主演哪部電影的情節，在交談時，呈現電影明星的名字與電影名稱互相交織，學生須能掌握談話情境脈絡，才能選出正確答案。其餘生活化的內容則包含百貨公司快閃鞋子特賣會的廣播，以及咖啡店員粉絲遇到崇拜作者的談話。

曾麗娜認為，聽力試題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實語料，增進語感，將習得的英語應用在日常生活中。至於閱讀方面，則無較艱澀刁鑽題目。

在特色題目方面，淡水國中老師陸韻萍表示，在題組題部分，有不少結合生活情境的題目，像是第21到22題的內容是茶店20周年抽獎活動，語句雖簡單，但須細心閱讀消費者的必備資料及辦理程序，完整理解主旨大意及細節才好拿分。23到24題為資訊圖表，可以看到一日糖分攝取上限，還有糖分對健康的影響。27到29題則是以時下流行運動Tabata訓練為題幹，第一段和附圖介紹運動方式，第二段提到此運動的效益和注意事項。