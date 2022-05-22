1名網友在《爆料公社》抱怨，他奶奶因病過世，請法醫開死亡證明書，不料對方告知，因疫情關係死亡證明書費用為7千5百元，金額遠高於禮儀社認知的3千至4千元，原PO不禁詢問網友們：「這有道理嗎？」貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，他奶奶94歲，於昨（21日）下午離世，依規定向轄區派出所通報，警方表示會派法醫協助開立奶奶的死亡證明書，處理除戶，原PO家人也找禮儀公司幫奶奶辦理後事。

法醫到場後開完死亡證明後，告知家屬拿去超商影印至少20張，蓋過法醫印章後該證明書皆視同正本，原PO印了25張，法醫說：「奶奶沒有確診，不需要做PCR，一共收費7千5百元」，禮儀師聽聞後嚇傻，詢問法醫費用包含哪些項目，依他的經驗，正常落在3千到4千之間，法醫解釋：「疫情關係，醫院規定就是要收6千5百元起跳，通常需多做PCR檢測，加上死亡證明開到25張」。

禮儀師相當傻眼，他協助上一位客人處理後事，死亡證明書開立也才收3千6百元，且是法醫要家屬印20張以上，從未聽聞有任何規定要收費6千5百元，要求法醫提供窗口讓他查詢，對方這時才改口：「隨便你們，要給多少給多少」，最後禮儀師談好5千元給法醫，原PO爸媽見法醫臉很臭又多塞1千元給對方。

原PO不滿發文詢問網友們：「利用疫情關係自己坐地起價？死亡證明書漲價快一倍耶？這有道理嗎？」，網友們紛紛留言：「開一張證明收7500真的是搶錢欸」、「這個有誇張」、「這個可以檢舉」、「一字千金」、「禮儀師不錯耶」、「賺錢也要良心」。