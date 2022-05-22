國中教育會考今（22）日為第二天考程，在自然科出題方面，解題老師認為，今年作為108課綱實施後的首屆考試，試題設計以基礎、核心及重要概念作為測驗重點，難易度適中，具有鑑別度，考生無論使用哪一種版本的教材，皆足以作答。

解題老師統計，在自然科題數方面，單題有41題，題組則有4組共9題。配合108課綱側重素養核心、探究與實作導向，今年題數降低為50題，除了生物科、理化科、地球科學外，另加入跨科主題的學習內容。題型分布與往年相仿，亦即生物、地科和跨科約占5成，理化約占5成的考題。

萬華國中老師王美玲分析，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度，符合108新課綱自然科素養導向的命題特色。而整體題目以基礎為概念，考生無論使用哪一個版本的教材，都足以作答。

在特色題目上，王美玲提到，圖表題近6成，且試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，像是第6題「從英國和紐西蘭兩個國家的位置、氣候型態、常見的慶祝活動等資料，判斷紐西蘭的晝夜長短」，還有第7題「在高山上看密封包裝的洋芋片外包裝變化」，以及題組第49到第50 題「透過『月猜月快』月相卡牌遊戲來判斷農曆日期數字大小推論月相的關係，並延伸到玩卡牌時神經傳遞路徑的生物科內容」，都是具有代表性的出題。

王美玲也特別指出，今年度自然科試題涵蓋108課綱自然科學領域國中階段三大跨科主題，分別是「從原子到宇宙」、「能量與能源」、「全球氣候變遷與調適」，依序出現在第8、27與19題。

補教自然科老師楊過表示，國中會考在自然科方面，最大不同於大學升學考試的差異，在於素養出題有一定的限制，因此在國中教育會考部分，自然科強調的是觀念一定要很清楚，才能拿到分數。

楊過也分析今年的出題特色，最大的特點在於有4題跨科題，沒有辦法列入各科當中，完全呼應108課綱側重的素養導向特色。