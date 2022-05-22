本土新冠肺炎升溫，儘管多數都是輕症，但仍要多加注意。營養師許育禎在臉書發文指出，許多文獻發現，在新冠肺炎流行期間，體重超重或肥胖的成年人以及兒童，都會增加罹患重症的風險，千萬不可不慎。

根據文獻顯示，肥胖可能會使因新冠肺炎感染而住院的風險增加3倍；且肥胖與免疫功能受損有關；另外，肥胖會降低肺活量，使呼吸、換氣更加困難；再者，隨著BMI增加，皆與住院、住加護病房、侵入性治療和死亡率呈正相關。

許育禎表示，想要避免因肥胖而在染疫後轉為重症，可以透過以下行為獲得改善：

▍健康飲食

大量的蔬菜、適量水果（一天兩顆拳頭大）、瘦肉蛋白、盡量食用全穀類而非精緻澱粉，並控制總熱量攝取，有助於減輕體重以及避免體重增加。良好的飲食更是能幫助免疫的提升、預防或是控制心血管疾病、糖尿病的惡化。

▍運動

很少運動或是沒有運動習慣者，比起有運動的人更容易因染疫而變成病重。而運動不僅能減輕焦慮，還有助於減輕體重，在家也能做些簡易的有氧運動增加體能。

▍足夠睡眠

睡眠不足與慢性疾病和憂鬱症有很大的關聯，而這些慢性疾病可能會增加因感染新冠肺炎轉為重症的風險。

▍適當舒壓

這段期間許多人的壓力暴增，可能會導致睡眠障礙、暴飲暴食、酗酒、抽菸等不良習慣，間接導致慢性健康問題。因此建議找到健康的舒壓方式，讓壓力得以釋放。