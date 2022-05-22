黃明志（左）與世足傳奇球星Thierry Henry合作。（亞洲通文創提供）

黃明志新單曲〈像他一樣〉以世界足壇英雄為故事主軸。（亞洲通文創提供）

黃明志新單曲〈像他一樣〉以世界足壇英雄Thierry Henry（蒂埃里·丹尼爾·亨利）為故事主軸，敘述透過不斷堅持心中的信念，鎖定一個偶像為目標，要像他一樣名揚四方。黃明志說：「其實我小時候的偶像是Michael Jackson（麥可·傑克森），因爲我覺得他除了音樂好聽、舞蹈好看之外，最重要的是他的精神，就是他挑戰自己，挑戰這個社會既有的秩序，然後做出自己風格的音樂，挑戰娛樂圈的體制。雖然他很叛逆，可是他的叛逆是運用在創作、藝術上，在現實生活中還是很關心這個社會重視公義為世界發聲。」

黃明志認為，很多歌手成名後就變了，連自己國家被欺負，看到什麼事都不敢講，有一種隔岸觀火的感覺，且賺大錢後買車買樓後高調炫富，「對我來講成功的藝人願意站出來爲社會做一些什麼，爲社會發言，爲自己的國家講話，站出來捍衛自己權利和普世價值，我覺得這個很不容易，也因爲這樣當Michael Jackson（麥可·傑克森）去世的那時候，我覺得非常失落，就像一種精神偶像崩塌的感覺」。

MV在馬來西亞和英國2地拍攝，黃明志與團隊遠赴英國重金邀請世界盃前法國隊的隊長Thierry Henry（蒂埃里·丹尼爾·亨利）入鏡，並找來馬來西亞電音女王蔡恩雨跨刀合作，錄音只花了一小時就完成配唱，黃明志說：「這首歌也是我為2022年國際足總世界盃的創作歌曲，常會在特殊節日寫歌，自己熱愛足球運動，是近期重量級的創作，在MV預算上更是爆表超支。」對於近日入圍第33屆金曲獎年度歌曲跟最佳裝幀設計獎，7度獲得提名肯定，黃明志開心表示：「Lucky 7是個幸運數字，相信會為我帶來好運，拿回大獎。」確定將於下月返台隔離，準備出席金曲典禮。