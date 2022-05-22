陳時中認疫情處於高原期 趨緩要等7月底

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7萬9441例本土個案，10天本土確診相加破73萬例，對此，精神科醫師沈政男表示，全台高峰在5月底前會到來，而新增數目為16萬，6月底前疫情曲線會「探底」。對此，指揮官陳時中表示，由於昨天是周六，用這數字還要看，國內目前疫情是高原期，是否會有高峰出來？需要再來評判，但往上是免不了。

國內本土疫情連續幾天都是維持八萬左右，外界關心，現在是否為高原期？台灣可以說沒有高峰，而是維持高原期嗎？對此，陳時中說，昨天是周六，用這數字還要看看，「但高原是真的，至於是否會有高峰出來，需要再來評判，往上是免不了」。

發言人莊人祥則表示，未來的高峰都有很多的估計，分別以低中高推估，先前說6月初會達6萬，5月底可能為10萬，6月底16萬，低推估7萬，不過現在起起來，單日10萬左右是比較有可能性。

至於到六月底會下降嗎？莊人祥表示，應該到七月底才有可能會更低，六月底不太可能，但未來還是會起起伏伏，還是要看。

莊人祥表示，目前可以看到紐約從高峰下來後，近兩、三個月，因為Omicron.12 .1又開始往上升，要看是否有新的變異株進入國內，要等大流行過後休息一兩個月以上再看後續變異株，看到每個國家在流行部分都一波在一波，這個部分要視未來染疫人數、有沒有新世代疫苗，針對疫情是否有比較好的保護才能評斷。

對於國內是否出現超額死亡？陳時中表示，因為很多國家都流行疫情一陣子了，台灣還在上升段，現在算還不準，不過台灣目前超額死亡數還是負數，表現比較好，但大部分國家都已經過月高峰期，要等疫情一段時間再來比較比較準確。

羅一鈞也強調，指揮中心每天都有把死亡個案列表，上面就會呈現每個個案發病日、採檢日、死亡日資料，可以清楚看見個案間距狀況。