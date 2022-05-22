「三連霸」的雲林縣西螺鎮民代表程進森驚爆婚外情，其妻子控訴，程進森竟出軌1名聯電女高官，兩人公然在公園摟抱，程男還對她嗆聲「通姦已除罪」，讓她憤而將2人告上法院。雲林地院審結，判程男與該女須連帶賠償80萬元。可上訴。

判決書指出，程進森與廖姓妻子於1999年間結婚，育有1男1女，廖女控訴，程男經營資源回收場，熱衷名權與政治，連任3屆雲林縣西螺鎮民代表至今，她始終擔任賢內助，盡心打理家中事務與照顧小孩，但程男竟外遇。

廖女表示，她2021年5月間輾轉透過友人得知程男外遇1名自稱年薪千萬、任職聯電高級處長的女子，兩人公然在公園裡摟摟抱抱，她求證程男時，程男起初支支吾吾，卻在她明確說出偷情地點與時間後，程男態度變冷淡，要求她辦離婚，隨後更半公開兩人的不倫戀情，嗆聲「通姦除罪化，妳無法對我們怎樣！」等語，讓她忍無可忍，決定向2人提告求償200萬元，以維護配偶權。

廖女說，程男2018年8月間為了連任第5屆鎮民代表，還敲她的房門對她下跪求說，「我還要繼續再選，請再幫忙」等語，承諾自己會盡到人夫角色，而同年11月底開完票，程男隨即在12月偕同小三至北投郊遊，讓她相當難堪。

對此，程男辯稱，他與該女僅是小學舊識，平日多有互動，2019年因為該女離婚心情不好，兩人因為婚姻都不順遂，經常互吐心聲安慰，才逐漸逾越普通朋友社交分寸，他坦承自己婚外情，但他已與對方分手，希望能與廖女破鏡重圓，回歸家庭，請託廖女撤回告訴。

雲林地院法官勘驗證據，認定程男與該女有不當男女關係已超過4年，但女方多度想結束與程男的不正當關係，惟程男一再糾纏，才導致女方無法脫離此段感情，認為程男應該負起責任，審酌後，判2人須連帶給付80萬元。可上訴。