南投縣名間鄉農會22日舉行「2022春季臺灣好茶評鑑」、「111年度績優農民表彰」頒奬典禮暨農特產品展售活動，烏龍組特等獎得主唐育聖及金萱組特等獎得主李志展獲頒匾額，農民辛苦付出，用心管理生產，農會盡心輔導，讓南投縣農產揚名國內外，縣府邀請愛茶民眾到南投喝好茶、買好茶。

活動現場，由理事長林隆波主持，南投縣府農會處長陳瑞慶出席並頒發縣長特等獎匾額給唐育聖及李志展2人，縣議員于秀英、陳翰立、史雪燕、名間鄉長陳文德、縣農會總幹事曾明瑞及多位鄉民代表、村長都共襄盛舉。

南投縣府農會處長陳瑞慶說，名間鄉是國內茶葉最大產區，傳統與創新相互激盪，讓茶產業注入新的活力，開展出茶業新願景，尤其是青農透過智慧農業管理，及以傳承家族製茶經驗為本，再製茶技術上不斷精進創新，在茶賽中頻頻展露頭角，獲得佳績，值得肯定。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，國內飲料茶原料多來自名間鄉，但茶汁提取後剩餘的茶渣卻是飲料廠最頭痛的問題，也因此降低採購意願，為協助茶農及飲料廠解決問題，讓名間茶葉能穩定供給國內飲料廠，該會建立茶渣回收機制，與相關業者結盟，透過轉化技術，將茶渣變成其他商品，有效改善茶渣去化問題。

名間鄉農會總幹事蔡素秋指出，今年春茶生產期間雨水充足，土壤養費笨茶樹根系吸收，因此春茶茶菁品質獲得提升，此次春茶評鑑競賽結果，整體而言，聘直維持往年水準之上，不論是烏龍茶組獲金萱茶組織特等獎，在萎凋及發酵度處理上掌握良好，烏龍茶組茶湯表現，滋味甘醇香韻，香氣幽雅具發酵香；金萱茶組茶湯表現，水順、圓滑、甘甜，香氣具甜果香。

近幾年消費者越來越重視食安議題，加上近2年疫情嚴峻，茶葉產銷雖受到影響，但農委會、縣府及農會除鼓勵民眾多喝茶保健康外，也積極輔導農民，建立台灣茶DNA資料庫，落實農藥檢驗、產地標章等，並辦理南投世界茶業博覽會，為茶農與消費者建立面對面的銷售平台，成效卓著，南投縣府將於10月份恢復辦理南投世界茶業博覽會，歡迎茶農踴躍報名參加。

會中除頒獎表揚茶葉評鑑競賽得獎人員外，也表揚榮獲2021法國AVPA世界茶葉大賽金牌獎的華陽茗茶陳尚詮及榮獲11年美栗南瓜-全國栗南瓜品質評鑑特等獎的農友黃郁典。另農民節表彰部分，有協助農業推廣有功人員10名，優秀小組組長6人，111年模範農家22人，績優農民11人，以及該會員工服務滿35年1人、30年7人、25年4人、20年2人，儀式簡單隆重。