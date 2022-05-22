美國總統拜登20日至24日將先後訪問韓國與日本，為上任後的首次亞洲行，預定今（22日）訪日時宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），將印太戰略架構進一步與經濟綁在一起。對此，中國社會科學院美國研究所副所長袁征表示，「印太經濟框架」缺乏其他經濟協定中有利於推動國家間貿易往來的因素，而是更多涉及數字經濟、供應鏈合作等政治意味更濃的內容，相比推動亞太經貿發展的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），「印太經濟框架」在亞太地區很難有市場。

拜登訪日期間，24日將出席美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會。袁征指出，美日印澳「四方安全對話」本質上是與中國直接相關的，所以峰會不可避免要談及中國。他認為，美國極有可能在峰會上再次強調美日印澳之間的合作，並進一步提升合作的層次。

針對拜登將在訪日期間啟動「印太經濟框架」。袁征表示，該議題是「印太戰略」在經濟領域的延伸，目的是把中國排除在美國主導的國際供應鏈之外，從而遏制中國發展、延續美國經濟霸權。

袁征指出，「印太經濟框架」缺乏其他經濟協定中有利於推動國家間貿易往來的因素，而是更多涉及數字經濟、供應鏈合作等政治意味更濃的內容，相比推動亞太經貿發展的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），「印太經濟框架」在亞太地區很難有市場。

對於韓國欲成為「印太經濟框架」初始成員國一事，袁征說，「也不必過度解讀，畢竟韓國總統尹錫悅自己都說，加入該框架和韓國保持與中國的經濟聯繫不衝突」，沒必要把此事看成零和博弈。

袁征並直言，美國在軍事上「織網」包圍中國更是有著不小的難度，包括建立類似北約的多國軍事聯盟需要特定的歷史條件和背景，目前亞太地區的局勢遠未達到這個條件，區域內絕大多數國家主張和平穩定，不希望中美發生軍事對抗；中國是世界第二大經濟體，也是亞太地區多國的最大貿易夥伴，經濟利益驅使這些國家極力避免在中美之間選邊站。

袁征說，「印太經濟框架」大概率「滯銷」、企圖將北約「亞太化」的「印太戰略」更是不著邊際，「拜登的亞洲政治『首秀』很可能要面臨鎩羽而歸的窘境」。