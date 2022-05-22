苗栗縣長徐耀昌及教育處長葉芯慧視察考場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

111年國中教育會考5月21、22日登場，今年竹苗考區報名人數共計1萬5414人，其中苗栗縣應屆考生共計4677位，有47名學生因為確診缺考。

苗栗縣分別在苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、苑裡高中、大湖農工及私立君毅高級中學設置六個考場，總計149間一般試場、78間第2類備用試場，一般試場人數由42人降載為36人，考生採原試場就地休息。

苗栗縣長徐耀昌及教育處長葉芯慧視察國立竹南高中考場，瞭解考生進出動線、第2類備用試場位置、落實量測體溫並要求考場做好各項防疫措施。

教育處指出，今年苗栗縣共計55位特殊考生，並有5位特殊考生申請家長陪考，確診考生未在5月20日前解隔離者，一律參加6月4日、5日補考；居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒、具呼吸道症狀的考生，安排在第2類備用試場應考。

另外，會考首日，42位考生因確診缺考，118位考生屬居家隔離、自主防疫對象，安排在14間第二類備用試場應試。會考第2天，零星幾位考生確診缺考，竹南高中、君毅高中考場協同各國中師長妥善輔導學生情緒，並將確診考生同試場九宮格範圍有共同用餐的考生，移至第2備用試場應試。

教育處指出，今年國中教育會考，苗栗縣共有47位考生因確診不得應試需參加補考，142位考生在第二類備用試場應試，也提醒考生國中教育會考成績，將在6月10日寄發成績單，相關的免試入學各管道入學作業將緊接而來，請考生們務必注意接下來各項免試入學作業期程，相關資訊可洽詢各校教務處、111年免試入學委員會-新竹高商或苗栗縣十二年國民基本教育資訊網。